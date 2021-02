Nach Verpflichtung von Rose: Terzic kündigt Verbleib beim BVB an - Zorc nennt künftigen Job

Trotz der Verpflichtung des neuen Cheftrainers Marco Rose wird der aktuelle BVB-Coach Edin Terzic Borussia Dortmund auch in der kommenden Sommer erhalten bleiben. "Ich bin hier, um mich um die Gegenwart zu kümmern", sagte der 38-Jährige am Mittwochabend vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Sevilla am Sky-Mikrofon, um sich dann doch ein paar vorausschauende Worte entlocken lassen: "Was in der Zukunft passiert, wird man sehen. Aber ich bin gerne bei Borussia Dortmund und werde auch über die Saison hinaus Bestandteil von Borussia Dortmund sein."

Sportdirektor Michael Zorc wurde mit Blick auf Terzic' künftige Rolle konkreter: "Er wird in der kommenden Saison Mitglied des Trainerteams sein und in seine alte Rolle als Co-Trainer zurückkehren." Vor seiner Beförderung zum Cheftrainer im vergangenen Dezember war Terzic Assistent des entlassenen Cheftrainers Lucien Favre . Zudem arbeitete er bereits als Scout und als Trainer verschiedener Nachwuchsteams für den Klub. Nach der Trennung von Favre hatten die BVB-Verantwortlichen um Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Zorc auf Terzic gesetzt - zugleich aber auch angekündigt, dass der Coach zunächst nur als Interimslösung bis zum Ende der Saison vorgesehen sei.

Werbung für eine längere Anstellung in hauptverantwortlicher Position konnte Terzic aber nicht wirklich betreiben. Vor dem Königsklassen-Duell in Andalusien gelangen der Mannschaft unter seiner Führung nur sechs Siege in zwölf Pflichtspielen. Folglich wurde in den vergangenen Monaten mit zunehmender Intensität über einen Wechsel Roses von Borussia Mönchengladbach nach Dortmund spekuliert. Am Montag wurde der Deal dann offiziell bekanntgegeben. Rose übernimmt das BVB-Team im kommenden Sommer. Die Dienste des 44-Jährigen sind dem deutschen Vizemeister eine Ablöse in Höhe von fünf Millionen Euro wert.