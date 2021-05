Bestätigt: Edinson Cavani verlängert Vertrag bei Manchester United - "Große Zuneigung zum Klub"

Edinson Cavani bleibt Manchester United auch in der kommenden Saison erhalten. Der Torjäger aus Uruguay verlängerte am Montag seinen Vertrag um ein Jahr bis Juni 2022 . Dies bestätigte der Premier-League -Klub in einer Mitteilung. "Über die Saison hinweg habe ich eine große Zuneigung zu diesem Klub entwickelt und für alles, wofür er steht. Ich fühle ein tiefes Band zu meinen Mitspielern und zu den Mitarbeitern", ließ sich der 34-Jährige zitieren. Er glaube daran, dass man zusammen "besondere Dinge" erreichen könne. Er betonte, er habe bislang noch nicht vor dem Publikum im Old Trafford spielen können (wegen der Corona-Beschränkungen), aber dies sei etwas, das er nicht erwarten könne.

United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer ergänzte: "Als Edinson unterschrieb, habe ich gesagt, dass er Energie, Kraft und Führungsqualitäten in diese Gruppe einbringen würde. Und ich habe nicht falsch gelegen." Neben seiner Torquote hob der Norweger auch Cavanis Persönlichkeit hervor, die wichtig für die Mannschaft sei. "Ich wollte immer, dass er bleibt", so Solskjaer weiter.

Cavani war nach Ablauf seines Vertrags bei Frankreichs Serienmeister Paris Saint-Germain im Herbst 2020 ablösefrei nach Manchester gewechselt. In der laufenden Saison erzielte er in 23 Einsätzen in der Premier League neun Tore. Hinzu kommen vier Spiele in der Champions League (kein Tor), vier in der Europa League (fünf Treffer) und unter anderem ein Einsatz im FA Cup.