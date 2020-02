Schwere Vorwürfe im Transfer-Streit um Edinson Cavani: Atlético-Präsident spricht von "Schande"

Der Transfer galt von Vereinsseite bereits als beschlossen - doch Edinson Cavani tauschte Frankreich am Ende des Deadline Day doch nicht gegen Spanien ein. Statt wie erwartet von Paris Saint-Germain zu Atlético Madrid zu wechseln , blieb der Stürmerstar bei PSG, spielte sogar beim klaren 5:0-Erfolg gegen HSC Montpellier am Samstag. Ausgestanden ist der gescheiterte Wechsel damit allerdings noch nicht - jetzt hagelt es gegenseitige Schuldzuweisungen mit schweren Vorwürfen von beiden Seiten.

In einem TV-Interview mit Movistar Plus eröffnete Enrique Cerezo den Streit um die Deutungshoheit des geplanten und dann spektakulär in den Sand gesetzten Transfers des 32-jährigen Stürmerstars, dessen Vertrag in Paris noch bis Saisonende läuft. Der Präsident von Atlético attackierte nicht etwa PSG (denn mit den Franzosen gab es wohl eine Einigung), sondern das direkte Umfeld von Cavani selbst. "Es ist eine Schande", zeterte der 71-Jährige und verwies nebulös auf "die Situation einiger Spieler mit ihren Vertretern und Familienangehörigen".