Offiziell: Top-Talent Eduardo Camavinga bleibt bei Stade Rennes - Abfuhr auch für BVB und Bayern

Eduardo Camavinga bleibt vorerst bei Stade Rennes, das hat der 17-Jährige am Samstag gegenüber Telefoot bestätigt. Der hochtalentierte Mittelfeldspieler wird von zahlreichen Top-Klubs umworben, darunter auch der FC Bayern München und Borussia Dortmund. Damit kann Rennes in der bereits gestarteten Ligue-1-Spielzeit weiter auf das Eigengewächs bauen und sich auch in der Champions League, für die sich die Nordfranzosen vergangene Saison überraschend qualifizieren konnten, auf Camavinga verlassen. "Ich komme aus Rennes, habe noch zwei Jahre Vertrag und bin aktuell glücklich. Ich werde diese Saison in Rennes sein", sagte der 17-Jährige.