Bericht: FC Bayern bemüht sich um Frankreich-Juwel Eduardo Camavinga - Kräftemessen mit Real

Der FC Bayern zählt nach Angaben von France Football zu den Klubs, die sich besonders um Frankreich-Juwel Eduardo Camavinga bemühen. Der 18-jährige defensive Mittelfeldspieler von Stade Rennes möchte seinen Klub dem Vernehmen nach bereits in diesem Sommer verlassen, um den nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere zu gehen. Da sein Vertrag bei seinem aktuellen Arbeitgeber noch bis 2022 Bestand hat, müsste der deutsche Rekordmeister für Camavinga allerdings ziemlich tief in die Tasche greifen.

Duell um Camavinga: Nächste FCB-Niederlage gegen Real abseits des Platzes?

Camavinga hat bereits drei A-Länderspiele für die Équipe Tricolore bestritten. Bei Stade Rennes, das in dieser Saison in der Champions League an den Start gegangen war, kam der junge Mittelfeldspieler wettbewerbsübergreifend in über 30 Partien zum Einsatz.