Ex-Profi Stefan Effenberg kritisiert Costa-Deal des FC Bayern: Fußball und Hoeneß verlieren Glaubwürdigkeit

Stefan Effenberg hat seinen früheren Verein FC Bayern für die Rückholaktion von Douglas Costa heftig kritisiert. "Diesen Wechsel kann ich überhaupt nicht nachvollziehen", schrieb der einstige Kapitän des deutschen Rekordmeisters in einer Kolumne für t-online.de am Dienstag. Die Münchner hatten Costa am letzten Tag der Transferperiode von Juventus Turin ausgeliehen.