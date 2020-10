Stefan Effenberg sieht Hansi Flick als Nachfolger von Bundestrainer Joachim Löw - So reagiert der Bayern-Coach

Joachim Löw trainiert seit mittlerweile 14 Jahren die deutsche Nationalmannschaft. Der Vertrag des 60-Jährigen läuft noch bis nach der Weltmeisterschaft 2022. Und wie geht es dann weiter? Ex-Profi bringt Bayern-Trainer Hansi Flick als möglichen Löw-Nachfolger ins Spiel. Der frühere Co-Trainer des DFB-Teams steht aber noch bis Sommer 2023 beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag. Und so wirklich an seine nächste Station möchte Flick noch nicht denken.

Ex-Profi Stefan Effenberg sprach sich am Donnerstagabend gegenüber Sport1 für Flick als zukünftigen Trainer der Nationalelf aus. "Ich würde mich fast festlegen – auch wenn das noch etwas hin ist – dass er bald der neue Cheftrainer der deutschen Nationalmannschaft werden wird. Was auch logisch ist: Er kennt das Umfeld, er hat als Co-Trainer dort eine tolle Arbeit geleistet", meint der 35-fache DFB-Auswahlspieler.

Auch Bundestrainer Löw hatte bereits Ende August auf Flick als seinen möglichen Nachfolger reagiert. Und der 60-Jährige sieht in seinem früheren Assistenten einen legitimen Kandidaten. Der Coach des FC Bayern habe die Erfahrung, "dass er so eine Aufgabe selbstverständlich könnte", sagte Löw. Zwischen ihm und Flick, mit dem er 2014 in Brasilien Weltmeister geworden war, bestehe "eine Verbindung und eine Seelenverwandtschaft". Er wisse, "was der Hansi kann und zu Leisten vermag", sagte Löw. "Hansi hat eine hohe Fachkompetenz und Empathie. Hansi kann eine Mannschaft führen und weiterbringen. Hansi ist sehr konsequent und diszipliniert in seiner Arbeit."