Effenberg kritisiert Vertragspoker in Corona-Zeiten am Beispiel Alaba: "Appelliere an Demut"

Elf Millionen Euro Grundgehalt, das durch Prämien auf maximal 17 Millionen Euro ansteigen könnte - und das für fünf Jahre: Das soll der FC Bayern München seinem Abwehr-Chef David Alaba nach Informationen der Sport Bild angeboten haben, um den zum Saisonende auslaufenden Vertrag des Österreichers zu verlängern. Die Alaba-Seite soll das Angebot mit Verweis auf das zu niedrige Grundgehalt allerdings abgelehnt haben. Ex-Bayern-Kapitän Stefan Effenberg bringt das auf die Palme. "Woran ich appellieren würde, ist an die Vernunft und Demut der Spieler", sagte der ehemalige Weltklasse-Spieler am Sonntag im "Doppelpass" bei Sport1 in Bezug auf die Corona-Pandemie.

So kritisierte Effenberg zunächst allgemein die Fußball-Szene: "Es gibt Spieler bei Topklubs, die in Verhandlungen stehen, die aber nachwievor irgendwelche Dinge erwarten oder verlangen, die gar nicht mehr in der heutigen Zeit im Verhältnis stehen", sagte der Champions-League-Sieger von 2001. Dies werfe "kein gutes Licht" auf den Sport. Als Beispiel führte er eben den Vertragspoker von Alaba an: Dort rede man nicht von "500.000 Euro, einer Million oder drei Millionen, sondern wir reden von ganz ganz viel Geld. Davon müssen wir uns mal verabschieden", führte Effenberg aus. Der Millionen-Poker passe einfach nicht in die heutige Zeit, so der ehemalige Nationalspieler: "Andere leiden zutiefst mit Kurzarbeit oder haben ihren Job verloren. Die wissen nicht, wie die Zukunft aussieht."

Seit Monaten verhandeln der deutsche Rekordmeister mit dem 28-jährigen Alaba und dessen Berater um die Verlängerung des 2021 auslaufenden Vertrages. Der Österreicher war im Sommer 2008 zu den Münchnern gewechselt und hat sich zum Abwehr-Chef entwickelt. Zuletzt hatte FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic erklärt, dass man Alaba "kein Ultimatum“ für eine Entscheidung setzen wolle. Der Verein weist immer wieder auf die Vorzüge beim FC Bayern hin, das tat Bayern-Trainer Hansi Flick am Freitag: "Ich hoffe immer noch, dass er bei Bayern unterschreibt“, sagte der Erfolgs-Coach.

Geht es nach Rekordweltmeister Lothar Matthäus, sollte Alaba jedoch schleunigst seine Unterschrift unter den angebotenen Fünfjahresvertrag der Münchner setzen. "Er sollte wissen, was er am FC Bayern hat", sagte der deutsche Rekordnationalspieler am Sonntagmittag bei Sky 90: "Die Wertschätzung die er in München genießt, kann nirgendwo größer sein - bei den Verantwortlichen, bei den Fans. Und: Bei den Bayern spielt er zentral in der Innenverteidigung." Wenn Alaba zu einem Klub wie Real Madrid wechseln würde, wäre es hingegen nicht gesichert, dass der Österreicher auch auf seiner Lieblingsposition spiele, so Matthäus.