Stefan Effenberg über mögliche Nachfolger von Joachim Löw: Nur zwei Trainer kommen in Frage

Bundestrainer Joachim Löw musste in den vergangenen Wochen viel Kritik einstecken. Einige Ex-Profis bemängeln die taktische Ausrichtung der deutschen Nationalmannschaft, die Nicht-Berücksichtigung von Thomas Müller, Jerome Boateng oder Mats Hummels. Vielerorts werden sogar mögliche Nachfolger des 60 Jahre alten Weltmeister-Trainers von 2014 gehandelt. Der frühere Nationalspieler Stefan Effenberg nimmt den Bundestrainer zwar in Schutz, nennt aber auch Kandidaten als Löw-Ersatz. Diesen Kreis beschränkt er auf nur zwei Kandidaten.

"Hansi Flick passt einfach hervorragend. Für mich persönlich sogar besser als Jürgen Klopp, auch wenn der ebenfalls eine tolle Lösung wäre", schreibt Effenberg in seiner Kolumne für das Nachrichtenportal t-online. Der aktuelle Bayern-Trainer kenne die Strukturen und Abläufe im DFB genau und sei daher der richtige Mann für die Nationalmannschaft. "Flick und Klopp wären aus meiner Sicht die einzigen, die als Nationaltrainer in Frage kommen. Leipzigs Julian Nagelsmann braucht noch zehn Jahre auf Top-Niveau und auch Thomas Tuchel ist für mich noch kein Kandidat", meint Effenberg.

Ein Trainerwechsel im Nationalteam habe aber Zeit, denn "grundsätzlich muss ich auch sagen, dass die Kritik an Löw zuletzt übertrieben war", so der Ex-Profi, der Löw weiter in Schutz nimmt: "Wenn er auf acht bis zehn Spieler nicht zurückgreifen kann, ist die B-Mannschaft vielleicht noch stark genug. Bei dem, was danach kommt, wird es dann aber dünn – und vielleicht zu dünn." Aufgrund der schwachen Auftritte wurde zuletzt immer wieder über eine mögliche Rückkehr von Müller, Boateng und Hummels ins DFB-Team diskutiert.