Effenberg über RB, Spartak und das Freilos: Dafür "können die Leipziger nichts"

SPORTBUZZER: Die UEFA schließt Spartak Moskau aus dem Europapokal aus. Einzig gangbare Entscheidung? Stefan Effenberg: So leid es mir für die Sportler tut: Diese Entscheidung war alternativlos und überfällig, dieses klare Signal musste sein. Die Uefa war am Zug, nicht RB Leipzig. Und für das Freilos können die Leipziger auch nichts. Wer hätte denn nachrücken sollen für Spartak? Da hätten sich 50 Mannschaften gemeldet.

Kommen wir zum DFB-Pokal. Der Rasen in Hannover gleicht einem Stoppelacker. Das wird den zart besaiteten RB-Fußballern nicht gefallen. 15 Grad minus, 30 Grad plus, schlechter Platz – alles zweitrangig. RB muss seiner Rolle gerecht werden, Punkt. Dass sie in Bochum hart arbeiten mussten, um die drei Punkte zu holen, ist kein Nachteil. So zart besaitet sind die Leipziger übrigens gar nicht. RB hat im Pokal-Finale gegen Bayern und Dortmund eine Klatsche bekommen. Jetzt sind alle Großen raus und Leipzig hat die Riesenchance, einen Titel zu holen. Und den müssen sie holen. Ich zähle Leipzig auch zu den Mannschaften, die die Europa League gewinnen können.

Wie haben Sie die überraschend unerfreuliche Hinrunde unter Jesse Marsch erlebt?

Die Balance hat nicht gestimmt, es wurde auf Teufel komm raus nach vorne gespielt, ohne sich an den Stärken des eigenen Personals, dem Spielstand oder an der Spielweise des Gegners zu orientieren. Die Balljagd ist ein gutes Mittel, aber nicht das einzige, das eine Spitzenmannschaft bei unterschiedlichsten Anforderungen und Situationen braucht. Im November, Dezember dachte ich, dass das richtig schlecht für Leipzig laufen kann und es vielleicht im Sommer zu einem Ausverkauf der Stars kommt. Sie sind aber rechtzeitig zurück in die Spur gekommen, man sieht die Handschrift von Domenico Tedesco. Die Mischung zwischen frühem Stören und Ballbesitzfußball stimmt, die Freude am Spiel ist wieder da. Tedeso lässt alle spielen, hält die Spieler bei Laune. Aber abgerechnet wird wie immer erst am Ende.

Christopher Nkunku spielt die Saison seines Lebens. Wie gefällt er Ihnen? Es macht Spaß, ihm zuzuschauen. Bei ihm sieht alles leicht und spielerisch aus, er sticht extrem heraus, war auch in der schwachen Leipziger Hinrunde der Unterschiedsspieler. Er steht mit Sicherheit auf der Liste von vielen europäische Top-Clubs. Es wird für RB verdammt schwer, ihn zu halten. Trotz Vertrag.

Könnte die verlängerte Leipziger Werkbank, Bayern München, weiter wachsen? Nein, die Premier League ist das Maß aller Dinge. Sportlich und finanziell. Wenn sich ein Top-Bundesligaspieler wie Nkunku daheim auf der Couch ein Hochgeschwindigkeitsspiel wie Liverpool gegen Chelsea anschaut, dann sagt der sich: Da will ich auch mal hin, da will ich auch mal spielen. Diese Attraktivität kann die Bundesliga in diesem Maß nicht bieten. Das heißt nicht, dass die Bayern in der Champions League gegen Liverpool, Chelsea oder die Clubs aus Manchester chancenlos sind.

Wie beurteilen Sie Ralf Rangnicks Wirken bei Manchester United? Eines vorneweg: Dass ein Weltverein, der finanziell so gut aufgestellt ist, seit Jahren keinen wichtigen Titel gewonnen hat, kann kein Zufall sein. Es wurden Fehler gemacht, falsche Entscheidungen getroffen. Zum Selbstverständnis des Clubs und der Fans gehört bei allen Problemen und der großen Konkurrenz trotzdem, dass man in der Champions League weit und in der Liga mindestens unter die ersten Vier kommt. Keine einfache Aufgabe jetzt für Rangnick, er muss sich mit vielen Problemfeldern herumschlagen.

Cristiano Ronaldo ist 37. Ein ergrauter United-Held, der immer seltener trifft. Anzeige Das ist eine weitere Rangnick-Baustelle. Für die United-Fans ist Ronaldo lebenslang unantastbar, weil er Unglaubliches für den Club geleistet hat. Rein sportlich ist er bei aller nach wie vor vorhandenen Klasse über dem Zenit. Ein Torwart oder Abwehrspieler kann mit 37 vielleicht noch beständig auf diesem Niveau liefern. Als Stürmer ist das heutzutage ungleich schwerer, fast unmöglich.

Kann es sein, dass mancher Fußballer den rechtzeitigen Absprung verpasst? Wie haben Sie das gehandhabt? Ich habe bei den Bayern mit 34 gespürt, dass ich es in Bundesliga und Champions League nicht mehr so zustande bekomme, wie ich das von mir erwarte. Ich konnte mich da immer ganz gut einschätzen. Und das war es dann 2002 auf dem ganz hohen Niveau für mich.

Marcel Sabitzer fehlt Leipzig mehr als er Bayern München nützt. Steile These? Das kann man so beschreiben. Sabitzer war bei RB ein wichtiger Bestandteil, stand nie zur Diskussion, konnte sich auch mal ein weniger gutes Spiel erlauben. So ein Standing macht selbstbewusst. Da denkt man nach drei Fehlpässen nicht: Junge, jetzt spiel’ mal besser quer oder zurück. Nein, man bleibt bei sich und mutig. Sabitzer hat diese Stellung in München nicht. Beim FC Bayern ticken die Uhren anders, wirst du permanent beobachtet, musst liefern, der Mannschaft und dem Verein helfen. Und wenn der Trainer eine durchschnittliche Leistung gut redet, ist das auch kein gutes Zeichen.

Ihre kriselnden Gladbacher haben ein 0:2 gegen Wolfsburg aufgeholt. Die Wende zum Guten? Ein 2:2 gegen Wolfsburg kann bei allem Respekt vorm VfL keine Wende sein. Gladbach wird die Klasse halten, da haben ich keine Zweifel. Aber mit diesem Kader ist das viel zu wenig. Die Ergebnisse stimmen nicht, es laufen viele Verträge aus, Max Eberl ist weg: Die Gladbacher sind in einer sehr komplizierten Situation.

Ist in der Bundesliga obenrum alles fixiert? Die ersten drei Plätze sind an Bayern, Dortmund und Leverkusen vergeben, da lege ich mich fest. Danach kämpfen Leipzig, Hoffenheim und Freiburg um Platz vier. Freiburg schwimmt da oben mit und keiner merkt’s.