Effenberg verrät: Engagement als Schalke-04-Trainer scheiterte 2013 an Boss Tönnies

Im Jahr 2013 wäre es fast zu einer der spektakulärsten Trainer-Verpflichtungen im deutschen Fußball gekommen - aber eben nur fast! In der TV-Sendung Sky 90 hat Stefan Effenberg jetzt verraten, dass er mit dem FC Schalke 04 in Gesprächen über ein Engagement als neuer Trainer stand. Sogar die Zusage für den neuen Job beim Ruhrpott-Klub hätte der ehemalige Kapitän des FC Bayern München schon erhalten. Doch ein Handschlag-Vertrag zwischen ihm und Schalke-Boss Clemens Tönnies sei gebrochen worden, so der Vorwurf Effenbergs. "Tönnies hat mir die Hand gegeben und gesagt: 'Wir werden bald zusammenarbeiten'", so der 50-Jährige. Doch daraus wurde bekanntlich nichts.