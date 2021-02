Effenberg rät Schalke zu Ehrlichkeit mit Mustafi und Kolasinac: "Dann werden auch die freigestellt"

Der FC Schalke 04 liegt in Trümmern: In der Bundesliga taumelt man dem Abstieg entgegen. Und neben dem Platz wurden daraus nun die Konsequenzen gezogen: Wie der Klub am Sonntagmittag mitteilte, werden Trainer Christian Gross und Sportvorstand Jochen Schneider freigestellt. Auch Lizenzspieler-Chef Sascha Riether und Fitness- und Reha-Leiter Werner Leuthard müssen gehen. Bis Ende der Saison plant man mit dem technischen Direktor Peter Knäbel als Schneider-Ersatz. "Eurofighter" Mike Büskens soll wohl als Interimstrainer übernehmen. Doch laut Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg sollte man auch über Konsequenzen im Mannschaftskreis nachdenken. Anzeige

Mit Blick auf die Spieler des Tabellenletzten der Bundesliga sagte Effenberg am Sonntag im Sport1-"Doppelpass": "Es muss ja auch die Frage gestellt werden: Wer ist überhaupt bereit, den Schritt mitzugehen in die 2. Liga?" Hoffnung, dass die Schalker den Klassenerhalt noch schaffen, habe er nämlich "absolut nicht mehr". Nun brauche es Bekenntnisse der vermeintlichen Führungsspieler: "Dann muss Skhodran Mustafi die Frage gestellt werden: Gehst du mit? Willst du überhaupt? Auch Sead Kolasinac muss die Frage gestellt bekommen: Würdest du mitgehen?", so Effenberg.