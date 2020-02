Effenberg vor Pokal-Hit Eintracht gegen RB Leipzig: „Nagelsmann eiert nicht herum“

Leipzig. Er führte die Bayern 2001 zum Champions-League-Titel und zum Weltpokal, stemmte Schalen und DFB-Pokale. Aktuell ist der einstige Mittelfeld-Star und Aggressive Leader Stefan „Tiger“ Effenberg, 51, Sportchef beim KFC Uerdingen und Fußball-Experte bei Sport1. Der Münchner Sender überträgt am Dienstag die DFB-Pokal-Achtelfinal-Partie Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig. Effenberg und Co. sind von 17.30 Uhr an auf Sendung, Anpfiff ist um 18.30 Uhr.

Die Eintracht hat RB unlängst in der Liga 2:0 geschlagen. Ein Fingerzeig für Dienstag? Zumindest in der Hinsicht, dass die Eintracht in der Lage ist, Leipzig zu schlagen. RB hat in Frankfurt eine Halbzeit auf ein Tor gespielt, aber das Tor nicht gemacht. Und Spiele laufen dann manchmal wie das in Frankfurt. Die Frankfurter waren nach dem Traumtor zum 1:0 besser im Spiel, Leipzig ist nicht mehr viel eingefallen. Frankfurt steht hinten gut und kann kontern. Das haben sie nicht nur bei Filip Kostics 2:0 gezeigt. Frankfurt ist für jeden Gegner ein heißes Pflaster, da spreche ich auch aus eigener Erfahrung.

Ein Fifty-fifty-Duell? Ja, hört sich abgedroschen an, ist aber so. Es wird interessant sein zu sehen, welche Schlüsse RB aus der zweiten Halbzeit und die Eintracht aus der ersten Halbzeit gezogen hat. Ich freue mich aufs Spiel. Volles Stadion, Flutlicht, K.o-Spiel. Was will man mehr?

Julian Nagelsmanns Gipfelkreuz-Rede hat hinterher für Wellengang gesorgt. Idee ok, Umsetzung gelungen? Zweimal ja. Ich fand das gut und wichtig, es war der richtige Zeitpunkt, er hat die richtigen Worte gewählt. Ein Trainer muss seiner Mannschaft zeigen, wie man erfolgreich ist. Von der Taktik und der Mentalität her. Julian Nagelsmann ist ein Mann klarer Worte, eiert nicht rum. Das gefällt mir.

Nach dem 20. Bundesliga-Spieltag thronen die Bayern wieder oben. Steht der achte Titel hintereinander ins Haus? Ich habe in dieser Saison nicht das sichere Gefühl, dass die Bayern das bis zum Ende konstant durchziehen. Dortmund, Leipzig und Gladbach haben die Klasse und hoffentlich den Mut, den Titelkampf bis zum Ende offen zu gestalten.

Wie bewerten Sie das 2:2 zwischen Leipzig und Gladbach? Gladbach hatte bis zu Pleas Platzverweis alles im Griff und danach logischerweise in Unterzahl nicht mehr die Spielkontrolle. Das Unentschieden geht in Ordnung.

Die Gelb-Rote Karte korrespondierte mit dem Regelwerk in Sachen Benimmregeln. Könnte der Platzverweis Signalwirkung haben? Die erste Gelbe Karte war überzogen und dementsprechend war die zweite keine Gelb-Rote. Ich finde es richtig, dass die Spieler sich benehmen sollen, aber die Schiedsrichter sollten auch Fingerspitzengefühl beweisen.

Dortmund hat sich Erling Haaland geschnappt, jede Menge Konkurrenten ausgestochen. Guter Deal, guter Mann? Ich finde es klasse, dass Haaland in der Bundesliga spielt. Der Junge ist unglaublich, hat alles, was es für eine große Karriere braucht. Er ist schnell, körperlich und technisch stark. Und er hat eine Körpersprache, die für einen 19-Jährigen sensationell ist. So ein Mittelstürmer hat der Borussia gefehlt.

Haben Sie bei den Bayern auch mal mit einer Art Haaland zusammengespielt? Carsten Jancker war ähnlich. Extrem bullig, gut am Ball. Und schnell war er auch, auch, wenn es nicht so ausgesehen hat.

Die Bayern hätten sich Timo Werner im Sommer schnappen können, waren aber nicht vollends überzeugt, ob er ins Anforderungsprofil passt. War es ein Fehler, den jungen Mann nicht zu holen? Timo kann mit seinen Fähigkeiten bei allen Vereinen dieser Welt spielen. Für einen Spieler ist Wertschätzung extrem wichtig. Und die hat sich Timo Werner in Leipzig erarbeitet. Er hätte bei den Bayern nicht so eine Quote, wurde sozusagen zu seinem Glück gezwungen.

Nach den Pokalspielen ist vor dem Hit Bayern gegen RB. Könnte da schon eine kleine Vorentscheidung zugunsten der Bayern fallen? Selbst wenn die Bayern gewinnen, sind es nur vier Punkte. Es gibt nicht viele Mannschaften, die in München etwas holen können. An einem guten Tag gehört RB dazu.

Dayot Upamecano wird sich vornehmlich Herrn Lewandowski widmen. Wie gefällt Ihnen Upamecano? Er hat eine unfassbare Physis, ist höllisch schnell. Ich kann mich an ein gewonnenes Sprintduell in München gegen Kingsley Coman erinnern. Gegen Coman kann man eigentlich keinen Sprint gewinnen. Upamecano hat eine Weltkarriere vor sich.

Bei den Bayern? Er hat sicher viele Optionen.Vielleicht bleibt er ja noch zwei Jahre in Leipzig.

Aus Dankbarkeit, weil ihn RB nach vorne gebracht hat? Auch das. Er ist noch jung, wird unter Nagelsmann noch besser.

Würden Sie Thomas Müller mit zur EM nehmen? Wenn er so kickt wie aktuell: ja.