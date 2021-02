Neben dem neuen 90er-Modus in FIFA 21, an den sich alle Teams erst gewöhnen mussten, frustrierten besonders Team-Neuling Suchanek die drei Niederlagen zu Saisonbeginn. „Er hatte keine Lust mehr und das hatte mich auch runtergezogen“, sagt Meyer, für den eine Aufgabe aber keine Option war. „Ich habe gesagt, wir haben uns dazu angemeldet, also ziehen wir es auch durch.“

Meyer bereitet sich auf jedes Liga-Spiel genau vor und agierte dabei als sein eigener Video-Analyst. Er zeichnet seine Partien auf, schaut sie sich anschließend noch einmal an und notiert sich, was er in Zukunft besser machen kann. Damit verbringt er pro Woche zwischen 60 und 90 Minuten. Besonders im Vorfeld seiner kommenden beiden Duelle muss er ganz genau arbeiten, denn gegen die Top-Teams MTV Wasbüttel und SV Langwedel holten die Dannebütteler in der Hinrunde keinen Punkt, Meyer gelangen in vier Partien lediglich zwei Remis. „Gegen Wasbüttel wollen wir auf jeden Fall auf Sieg gehen, wenn wir danach nicht gegen Langwedel verlieren, wäre das schon top." Als Tabellenfünfter sollte Dannenbüttel zumindest einen Sieg aus den beiden Begegnungen erringen, um sein Saisonziel erreichen zu können. Meyer: „Wir wollen am Ende in den Top Drei stehen und dafür haben wir viel geübt."