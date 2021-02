eFootball: Frühes Aus für heimische Jungschiedsrichter bei Verbands-Turnier

Für drei Teilnehmer war bereits nach der Gruppenphase Schluss, einer schaffte es zumindest bis ins Achtelfinale. Das am Wochenende vom Niedersächsischen Fußball-Verband veranstaltete Jungschiedsrichter-Turnier im eFootball lief für die Teilnehmer aus Wolfsburg und Gifhorn wenig erfolgreich. Einzig Luke Kram vom SV Reislingen/Neuhaus zog mit neun Punkten als Gruppensieger ins Achtelfinale ein, dort unterlag er allerdings seinem Kontrahenten aus Delmenhorst „unglücklich“ mit 2:3 nach Golden Goal. „Dennoch hat mir das Spiel Spaß gemacht und das Turnier war gut organisiert“, sagte Kram, der die Wolfsburger Qualifikation für die Teilnahme am Turnier gewonnen hatte und sich das Überstehen der Gruppenphase als Ziel gesetzt hatte.

Gifhorns Nachwuchsbeauftragter lobt Turnier

Für Bilel Dallali (SV Reislingen/Neuhaus) wie auch die Gifhorner Vertreter Peywan Agirman und Rufus Chefu (beide HSV Hankensbüttel) war das mit 32 Teilnehmern besetzte Turnier bereits nach der Gruppenphase beendet. Dallali war in Gruppe B mit nur einem Punkt ausgeschieden, den hatte er gegen Chefu geholt, der ebenfalls keine weiteren Zähler sammeln konnte. Auch für Peywan in Gruppe F reichte es nur zu einem Remis. Der Sieg ging an Ole Wolters vom SV Bad Laer aus dem Kreis Osnabrück-Land.

"Auch wenn uns natürlich allen der jährliche Austausch und die Kameradschaft durch den Wegfall des klassischen Jungschiedsrichter-Turniers sehr fehlt, war dies eine schöne Möglichkeit zumindest einen Teil dieser großen Lücke zu füllen.”, sagt Gifhorns Nachwuchsbeauftragter und Teammanager Korbinian Becker.