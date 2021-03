Wahrenholzer eFootballer: Mit Bayern-HSV-Mix in die Aufstiegs-Relegation?

Kreisliga-Meister, Auf- und Absteiger, fast alle Entscheidungen in Gifhorns eFootball-Ligen sind bereits gefallen. Eine, die noch aussteht: Wer schafft es as der Kreisklasse B in die Relegation? Die Tabellenzweiten aus beiden Kreisklassen spielen den dritten Aufsteiger aus, der TuS Seershausen/Ohof (Kreisklasse A) konnte sich bereits qualifizieren, in der Kreisklasse B hat der VfL Wahrenholz die besten Karten. Bei noch zwei ausstehenden Spieltagen belegen Jan Sölter, Philipp Klasig und Marcel Lawrenz (ohne Einsatz) mit 28 Punkten Rang zwei hinter Meister FSV Vorhop/Schönewörde, einzig der FC Ohretal (27 Punkte) - der allerdings nur noch eine Partie zu absolvieren hat - kann das VfL-Trio noch abfangen.

Anzeige