eFootball: Wasbüttel ist trotz schwacher Tor-Statistik ein Titelkandidat

Der Titelverteidiger strauchelt, der Favorit ist raus und an der Spitze steht unter anderem ein Team, welches am vergangenen Spieltag eine Niederlage im Topspiel einstecken musste. Die eFootballer des MTV Wasbüttel unterlagen Verfolger FC Brome in Gifhorns Kreisliga (8:13 nach Toren), dennoch rückten Philipp Fröhlich, Kevin Loos und Joey Hoffmann durch den Ausschluss des VfL Rötgesbüttel in der Tabelle vor. Mit 21 Zählern steht der MTV punktgleich hinter dem SV Langwedel an der Spitze.

Anzeige

Die Wasbütteler gingen ohne hohe Ansprüche in die Saison. „Wir wollten einfach Spaß haben und eine Alternative zum Fußball, der ja leider momentan ruht“, sagt Fröhlich. „Wir haben nicht den Anspruch, Meister zu werden, aber wenn wir am Ende der Saison ganz oben stehen, dann freuen wir uns natürlich darüber.“ Der VfR Wilsche/Neubokel nahm sich in dieser Saison eine Auszeit vom Ligabetrieb, Titelverteidiger Wedelheine verlor am vergangenen Spieltag gegen das vorherige Ligaschlusslicht Wesendorfer SC (9:13 nach Toren) und findet sich nur auf dem vierten Tabellenplatz wieder. Fröhlich hat den Titelverteidiger und Kreispokalsieger jedoch noch nicht abgeschrieben. „Daran kann man doch nur erkennen, wie ausgeglichen die Liga ist. Jeder kann gegen jeden gewinnen.“ Selbst Aufsteiger SV Dannenbüttel als Tabellensechsten rechnet Fröhlich noch Chancen auf die Meisterschaft aus. „Es geht in der Liga sehr spannend zu und es macht viel Spaß, Woche für Woche auf die Ergebnisse zu schauen.“