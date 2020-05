eFootball-Kreisliga Gifhorn: Kreismeister spielen Turniersieg untereinander aus

Yannick Porada und Ken-Adrian Konnegen von eFootball-Kreismeister 1. FC Wedelheine waren am Mittwoch mit vier Siegen gegen den FC Brome ins Finale um den Titel in der eFootball-Kreisliga Gifhorn eingezogen. Der Favorit setzte sich mit 12:0 Punkten bei 10:5 Toren durch. Im Endspiel am Sonntag treffen Porada und Konnegen auf Sebastian Keier und Jonas Höft vom VfR Wilsche/Neubokel. Keier und Höft hatten auf dem Weg zum Duell der Turnier-Favoriten deutlich mehr Probleme und setzten sich in einem ausgeglichenen Halbfinale gegen Niklas Kollay und Max Neumann vom VfL Rötgesbüttel nur aufgrund der besseren Tordifferenz durch. Mit 9:7 Toren bei 6:6 Punkten retteten sich Höft und Keier sich ins Finale.

Bei der Premiere in Isenbüttel waren 24 Teams am Start. Das war's! Shakehands nach dem Finale, Wilsche besiegte Sprakensehl an der Konsole mit 2:0. © NFV-Kreis Gifhorn

Vorteil Wilsche/Neubokel? Höft ist gewarnt Wedelheine ist vor dem Duell gegen Wilsche/Neubokel gewarnt. Beide Teams trafen in der Gruppe A der Vorrunde bereits aufeinander. Konnegen erwartet am Sonntag ein "spannendes Spiel. Es war schon der stärkste Gegner, den wir in der Gruppe hatten und auch unser Favorit auf den Titel. Jetzt stehen wir beide im Finale, und wir wollen auf jeden Fall gewinnen." Porada und Konnegen behaupteten nach dem abschließenden elften Spieltag die Tabellenspitze für sich, beim Aufeinandertreffen mit Keier und Höft hatten sie mit 4:7 Punkte bei 8:10 Toren dagegen das Nachsehen. Höft sieht den Sieg gegen das Wedelheine-Duo nicht zwingend als Vorteil: "Es kann natürlich auch eine ‘Jetzt erst Recht‘-Mentalität bei ihnen entwickeln. Ich sehe es aber auch nicht als Nachteil, weil wir ja schon gezeigt haben, dass wir sie schlagen können. Wir sind im Finale, und jetzt wollen wir das Ding auch gewinnen."