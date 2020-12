Mit Kaltschnäuzigkeit an die Spitze: Vorhop-Schönewörde auf Kurs Richtung Kreisliga

Vizemeister VfL Rötgesbüttel fährt in Gifhorns eFootball-Kreisliga Sieg um Sieg ein, auch am vierten Spieltag hatten Max Neumann und Niklas Kollay gegen Schlusslicht SV Dannenbüttel keine Probleme. Durch das 28:8 nach Toren steht das VfL-Duo mit einer perfekten Bilanz von vier Siegen aus vier Spielen in der Tabelle weiter vor Titelverteidiger 1. FC Wedelheine (10 Punkte), der gegen die auf Tabellenplatz fünf stehende FSV Adenbüttel/Rethen einen knappen 13:11-Erfolg verzeichnete.

Was Rötgesbüttel in der Kreisliga ist, ist der SV Barwedel in der Kreisklasse A. Leander Bök und Luca Purschwitz feierten einen 12:8-Sieg gegen den Wesendorfer SC II und stehen verlustpunktfrei an der Tabellenspitze. Die parallel ausgetragene Kreisklasse B wird wie Barwedel ebenfalls von einem Liga-Neuling angeführt. Sandro Kaprolat und Leron Marwede vom FSV Vorhop-Schönewörde holten mit dem 16:8 gegen den VfL Wahrenholz ihren dritten Sieg im vierten Spiel und stehen mit zehn Punkten an der Spitze. Aus den Duellen mit den direkten Verfolgern FC Ohretal und MTV Wasbüttel II holten Kaprolat und Marwede vier Punkte.