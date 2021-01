Nach Liga-Ausschluss: Rötgesbüttels eFootballer finden Strafe "übertrieben"

Gifhorns Top-Team VfL Rötgesbüttel meldete sich am Donnerstag überraschend vom Spielbetrieb ab, nahm auch am Samstag nicht an der Niedersachsen-Meisterschaft teil - zu dem Zeitpunkt waren die VfL-eFootballer Niklas Kollay und Max Neumann Tabellenerster der Kreisliga. Der Grund war ein Verstoß gegen die Durchführungsbestimmungen im Topspiel gegen Titelverteidiger 1. FC Wedelheine, Kollay beleidigte seinen Gegenspieler. Er betont, dass diese Beleidigungen weder rassistisch noch homophob gewesen seien. „Meine Emotionen sind während des Spiels hochgekocht, die Beleidigungen waren absolut unnötig von mir“, sagt Kollay, der am Freitag eine Stellungnahme zu dem Vorfall an den NFV schrieb und sich darin offiziell bei Wedelheine entschuldigte. Anzeige

Kollay findet Strafe "übertrieben" Zur Strafe für Rötgesbüttel wurden Kollay und sein Teamkollege Max Neumann von der Niedersachsen-Meisterschaft ausgeschlossen, für die sie sich als Vize-Kreismeister qualifiziert hatten. Zudem werden alle noch ausstehenden Partien in der laufenden Kreisliga-Saison mit 0:5 gegen sie gewertet, die VfLer müssten bei der nächsten Ausgabe in der Kreisklasse starten. Eine zusätzliche Spielsperre droht Kollay nicht, wohl aber eine Geldstrafe. „Die Strafe finde ich übertrieben. Dass die Partie gegen uns gewertet wird, ist absolut okay, aber den Zwangsabstieg kann ich nicht nachvollziehen. Ich fühle mich da auch vom NFV hintergangen, da wir vorher noch nie irgendwelche Streitereien gehabt hatten."

In den eFootball-Durchführungsbestimmungen für die laufende Kreisliga-Saison in Gifhorn steht unter Punkt 6.1. (Wertung bei Vergehen): „Sollte es bei einer Partie aufgrund eines unter Punkt 6 genannten Vergehens nicht zum regulären Spielende kommen, gilt automatisch jede Partie der Gesamtbegegnung mit 0:5 verloren, egal welche Ergebnisse die anderen Partien haben.“ Als aufgeführte Vergehen unter Punkt 6 werden unbegründeter eigenmächtiger Spielabbruch, Androhung von Gewalt gegenüber anderen Personen, diskriminierendes Verhalten und Zeitspiel während des Spiels aufgeführt.