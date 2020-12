Mit Real und Bayern: Diese Kindergarten-Freunde mischen die eFootball-Kreisklasse auf

Die Topteams im Gifhorner eFootball gaben sich bisher keine Blöße, die Aufsteiger hängen derweil noch hinterher. Auch am dritten Spieltag fuhr Titelverteidiger 1. FC Wedelheine einen Sieg in der Kreisliga ein, gegen den FC Brome gewannen Yannik Porada und Marvin Hoppe mit 3:0 (7:5 Tore) und stehen bei sieben Punkten. An der Tabellenspitze bleiben Max Neumann und Niklas Kollay vom VfL Rötgesbüttel, der Vizemeister setzte sich gegen den zuvor noch ungeschlagenen MTV Wasbüttel mit 3:0 (16:11) durch. Die Aufsteiger SV Dannenbüttel und Wesendorfer SC warten auch nach drei absolvierten Spielen weiter auf den ersten Sieg und stehen am Tabellenende. Anzeige

Liganeuling Barwedel an der Ligaspitze In der Kreisklasse sind mit dem SV Barwedel, MTV Isenbüttel, Dannenbüttel II (alle Staffel A), sowie FSV Vorhop-Schönewörde und FC Ohretal aus der B-Staffel noch fünf Teams ohne Niederlage. Barwedel kristallisiert sich dabei als klarer Favorit für den Aufstieg heraus. Das SV-Duo Leander Bök/Luca Purschwitz erzielte bisher die meisten Treffer aller Kreisklassen-Teams (51) und steht mit drei Siegen aus drei Partien an der Ligaspitze. Dabei wollten Bök und Purschwitz nur „Spaß haben und eine Alternative zum realen Fußball“ suchen, wie Bök verrät. "Wir hätten niemals damit gerechnet, dass wir so gut in das Turnier starten.“

Purschwitz mit Traum-Auftakt Bök und Purschwitz, die bereits seit dem Kindergarten befreundet sind, starteten mit einem 24:5-Sieg nach Toren gegen den SV Wagenhoff II ins Turnier, Purschwitz gewann zum Auftakt mit 11:1, legte mit einem 8:0 in der zweiten Partie nach. „Damit hatte Luca uns einen guten Start beschert, das hat das Torverhältnis natürlich in die Höhe geschraubt und uns zum Start auch ein gutes Gefühl gegeben“, sagt Bök. Es folgten Siege gegen den TuS Seershausen/Ohof (9:2) sowie den SV Steinhorst (18:7). „Zu Beginn hatten wir uns gesagt, dabei sein ist alles, aber nach dem bisherigen Saisonverlauf ist es schon unser Ziel, auch aufzusteigen“, korrigiert Bök die eigenen Ansprüche nach oben.

Das Barwedel-Duo geht die Liga-Einsätze mit Ernsthaftigkeit an, vor jedem Spieltag verabreden Bök und Purschwitz sich online, um sich auf die kommenden Partien vorzubereiten. Und bereits im Vorfeld wird der Gegner studiert. „Wir schauen uns die Spiele der anderen Teams an und achten auf deren Schwächen“, sagt Bök, der auf den Kader von Real Madrid setzt, Teamkollege Purschwitz spielt mit Bayern München.