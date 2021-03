eFootball: Gifhorns erste Meister stehen fest, Technik stoppt Topspiel

Jetzt stehen die Direktaufsteiger in die eFootball-Kreisliga Gifhorn fest: Nach dem SV Barwedel (Kreisklasse A) sicherte sich auch der FSV Vorhop/Schönewörde in der Kreisklasse B die Meisterschaft und schafft damit den Sprung ins Oberhaus. Hoffen auf den letzten Aufstiegsplatz darf der TuS Seershausen/Ohof, der in der bereits abgeschlossenen Punktrunde der Staffel A als Vizemeister die Relegation erreichte. In der Staffel B hat der VfL Wahrenholz die besten Chancen auf den Einzug in die Relegation, hier stehen aber noch drei Spieltage aus.

Während die Titel-Entscheidungen in den Kreisklassen gefallen sind, wurde die in der Kreisliga vertagt. Der SV Langwedel hätte sich mit einem Sieg gegen den Tabellenzweiten FC Brome vorzeitig die Meisterschaft holen können, doch dann gab's während des Duells Probleme...