Verfolger Brome hat Gifhorns eFootball-Titel schon abgeschrieben

Fünf Spieltage stehen in Gifhorns eFootball-Kreisliga noch aus, der SV Langwedel steht nach dem 17:4-Erfolg nach Toren gegen den VfL Knesebeck mit 36 Punkten an der Spitze. Als ärgster Verfolger konnten Markus Dörrheide und Tim Burrichter vom FC Brome einen 18:7-Sieg gegen den MTV Gamsen einfahren. Mit zehn Punkten Rückstand auf den Tabellenführer ist die Meisterschaft für Dörrheide aber bereits entscheiden. „Dafür spielt Langwedel auch zu konstant und wir hatten zu viele Schwankungen in unseren Leistungen.“

Die vergangene Kreisliga-Saison hatte Dörrheide mit Lucas Spelling (jetzt SV Barwedel II) als Fünfter abgeschlossen, durch die Nichtanmeldung des VfR Wilsche/Neubokel hatte er seinem Team in dieser Saison mehr zugetraut. „Den dritten Tabellenplatz hatte ich als realistisch angesehen“, sagt Dörrheide, der sich über die Performance der Topfavoriten wundert. „Für mich war klar, dass Wedelheine und Rötgesbüttel die ersten beiden Plätze unter sich ausmachen, die Qualität aller anderen Mannschaften in der Liga sehe ich als sehr ausgeglichen.“ Es kam anders. Rötgesbüttel meldete seine Mannschaft vom Spielbetrieb ab, für Wedelheine setzte es am letzten Spieltag gegen die FSV Adenbüttel/Rethen schon die vierte Niederlage in dieser Saison.