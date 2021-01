Spitzenreiter Ohretal erlebt auch auf der Konsole echtes Spieltags-Feeling

Eng geht's zu in Gifhorns eFootball-Kreisklasse B, die der FC Ohretal mit vier Siegen und drei Remis anführt. Für das FC-Trio Finn Plaster, Dominik Lange und Jona Hallmann sind die virtuellen Spieltage ein guter Ersatz für die Einheiten auf dem Rasen - dank Unterstützung der Vereinskollegen. Vor den Partien treffen sich bis zu zehn Mitglieder über den Online-Messenger Discord, um Plaster, Lange und Hallmann anzufeuern und sich mit ihnen auszutauschen. „Das macht einfach mega viel Spaß, wenn die Teamkollegen uns unterstützen. Sie sind unser großer Rückhalt“, sagt Plaster. Anzeige Per Video oder über Headset, Plaster genießt den Austausch, auch während des Spiels. „Es ist für mich so, als wenn jemand an der Seitenlinie steht und mich anfeuert, das ist ein tolles Gefühl.“ Und wenn es mal zu viel wird? „Wenn ich mich konzentrieren muss, dann schalte ich die Gruppe für zehn Minuten stumm“, sagt Plaster, der elf seiner bisher zwölf gespielten Spiele gewann und noch ungeschlagen ist.

Plaster wünscht sich Aufstieg mit Vorhop-Schönewörde In das Turnier war das Ohretal-Trio ohne große Erwartungen gegangen, „wir wollten nur nicht Letzter werden und vielleicht den einen oder anderen ärgern“ sagt Plaster mit einem Schmunzeln. Aber: „Jetzt, wo wir an der Spitze stehen, wollen wird dort natürlich auch bleiben.“ Die größten Ohretal-Konkurrenten um den Aufstieg sind für Plaster die Spieler von Verfolger Vorhop/Schönewörde (14 Punkte) und Wahrenholz (12), die er alle persönlich kennt. „Leron Marwede und Sandro Kaprolat von Vorhop sind sehr gute Freunde von mir“, sagt Plaster, der wie die beiden in die zwölfte Klasse am Gymnasium in Hankensbüttel geht und sich einen gemeinsamen Aufstieg der Mannschaften wünscht. „Es wäre cool, wenn unsere beiden Teams demnächst zusammen in der Kreisliga spielen würden."