Anfang einer Erfolgsgeschichte? SV Degersen gewinnt Hannovers Kreispokal im eFootball

Die Qualitäten von Hagedorn und Quindt beinhalten auch Know-how in EDV, Streaming und Design in den sozialen Medien. Während Flader sich verstärkt auf Sponsorensuche begibt, konzentriert sich Mehlberg ausschließlich auf seine Fähigkeiten am Controller in der Fifa-Reihe von EA Sports, sozusagen der Kernkompetenz im E-Sport.

Degerser und HSC sehen sich bald wieder

„Ich bin erst seit vier Wochen Teil des Teams. Julian kenne ich vom echten Fußball. Er wusste von meinen guten Ergebnissen in der Onlineserie und hat mich gefragt, ob ich in Degersen beitreten will“, sagt Mehlberg, der in der realen Welt im Kader des Oberligisten 1. FC Germania Egestorf/Langreder steht.

Auf den Weg zum Kreispokalsieg hatten sich unter anderem auch der TSV Barsinghausen, der TSV Kirchdorf oder die SF Anderten gemacht. Im Finale bezwang der SVD den HSC Hannover. Die Bothfelder sehen die Degerser am 16. Januar bei der Niedersachsenmeisterschaft wieder. Dann sind die beiden Hannoveraner zwei von insgesamt 64 Teams.

„Um sich zu verbessern, ist Degersen die richtige Wahl"

Da die Egestorfer ebenfalls eine E-Sport-Abteilung besitzen, stellt sich die Frage, warum Mehlberg für den Nachbarn vom Deister ans Pad geht. „Um sich zu verbessern, ist Degersen die richtige Wahl, da sie an jedem Turnier teilnehmen“, sagt der 19-Jährige. Gerade in Corona-Zeiten bleibt ihm in puncto Wettkampf nur die virtuelle Version des Fußballs. „Das ist eine schöne Alternative“, sagt er.

Das sechsköpfige Team des SVD ist sehr bemüht, seine Weiterentwicklung voranzutreiben. Beim Streamingdienst Twitch will es sich weiterhin einen Namen machen und wachsen, ohne dabei die Grundsätze des Projektes zu vergessen. „Unser Anspruch an uns selbst, authentisch und zuschauerbezogen zu agieren, soll immer an erster Stelle stehen“, sagt Schüffler.