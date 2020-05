eFootball: Wolfsburg-Champion ohne Chance gegen VfL-Profi BeneCR7x

Dieser eFootballer zieht mit 18 Siegen in Serie in die Endrunde ein

Fischer fühlt sich durch die Aussagen Bauers und der eSport-Abteilung des Vereins bestärkt, sein Ziel, selbst Profi zu werden, weiter zu verfolgen. "Wenn man so etwas von einem Profi hört, dann motiviert einen das natürlich und ich denke auch nicht, dass er das einfach nur so gesagt hat."

Mit deutlichen Siegen zum Titelgewinn

Am Sonntag hatte Fischer mit spielerisch anmutender Leichtigkeit den Titel in der erstmals ausgetragenen eFootball-League gewonnen. Im Finale hatte der 23-Jährige sich in zwei Duellen mit jeweils 5:0 gegen Cihancan Kocak von Vatan Sport durchgesetzt und neben einem Siegerpokal unter anderem das Duell im "Beat the Pro" gegen Benedikt Bauer gewonnen.

Den Ligamodus hatte Fischer dominiert. In 24 Partien ging er in nur einer als Verlierer hervor, kein anderer Akteur im Wettbewerb hatte seiner Konstanz etwas entgegenzusetzen. Auch in den K.o.-Begegnungen, die im Modus Best-of-Three ausgespielt wurden - für das Weiterkommen benötigte ein Spieler zwei Siege, Unentschieden nach 90 Minuten wurden nicht gewertet - konnte kein Kontrahent Fischer eine Niederlage zufügen.