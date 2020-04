"Stadion voll, Druck zu groß": SV Arminia nimmt eFootball-Derbypleite mit Augenzwinkern

Es soll ja Menschen geben, welche die virtuelle Welt gegenüber der realen bevorzugen. Zu dieser Gruppe zählt jetzt wohl auch der MTV Gifhorn, der sich den Titel in der eFootball-Oberliga des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) gesichert hat.

Zockerkrone geht nach Gifhorn

Auf dem echten Rasen mussten die Gifhorner vor der Corona-Unterbrechung als Tabellenzehnter den Blick noch nach unten richten – nicht so in der Fifa-20-Liga an der Konsole. Am finalen 17. Spieltag überholte der MTV den SV Atlas Delmenhorst noch und setzte sich die Zockerkrone auf.

Eine Spielzeit binnen drei Wochen durchgezogen – so etwas klappt nur im Videospieluniversum. Der SV Arminia Hannover schloss die Serie als Sechster ab, zwei Plätze vor dem 1. FC Germania Egestorf/Langreder. „Die Saison hat viel Spaß gemacht. Und mit unserem Ergebnis können wir zufrieden sein“, sagt Ebrahim Farahnak, neben Sandro Soraru einer der zwei Arminen am Pad. „Auch wenn ich gern unter den Top drei gewesen wäre.“