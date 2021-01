eFootball: Spartenleiter erklärt den Rückzug des Spitzenreiters

Das virtuelle Topspiel in der eFootball-Kreisliga Gifhorn zwischen Titelverteidiger 1. FC Wedelheine und Titel-Mitfavorit VfL Rötgesbüttel hat im Nachklang für reichlich Gesprächsstoff in der realen Welt gesorgt. "Die Geschichte hat höhere Wellen geschlagen, wir hatten viele Anfragen, was denn da passiert sei", berichtet VfL-Spartenleiter Mike Padschewa, der sich deshalb nun öffentlich zu dem Vorfall äußert.

Anzeige

Was war passiert? Die VfL-eFootballer Niklas Kollay und Max Neumann gingen als Tabellenerster ins Topspiel gegen Wedelheine, das live gestreamt wurde. Dann wurde es unschön. Kollay beleidigte während der Partie seinen Gegenspieler - ein Verstoß gegen die Durchführungsbestimmungen.