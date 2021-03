Knesebecks eFootballer haben sich schon mit dem Abstieg abgefunden

Der VfL Knesebeck spielt wie in der vergangenen Ausgabe von Gifhorns eFootball-Kreisliga gegen den Abstieg. Zuletzt unterlagen Kevin Buchwald und Patrick Gehrmann Bromes Markus Dörrheide und Tim Burrichter deutlich mit 5:25 nach Toren und stehen mit 15 Zählern auf dem vorletzten Tabellenplatz. Zum Zeitpunkt der Anmeldung für die laufende Spielzeit waren die VfLer davon ausgegangen, dass sie abgestiegen waren und in der Kreisklasse antreten müssten. Doch Topteam VfR Wilsche/Neubokel nahm sich eine Auszeit und Knesebeck durfte in Gifhorns höchster eFootball-Spielklasse bleiben. „Wir hatten uns mit dem Gedanken angemeldet, beweisen zu wollen, dass wir wieder in die Kreisliga aufsteigen können“, sagt Chris Lüning und fügt lachend hinzu: „Es hat sich relativ schnell herauskristallisiert, dass sich die anderen Teams besser vorbereitet haben als wir.“ Anzeige

Einbruch am sechsten Spieltag Die ersten fünf Spieltage zeigte das Knesebeck-Trio mit einem Sieg, drei Remis und einer knappen Niederlage ansprechende Leistungen und präsentierte sich nicht wie ein Abstiegskandidat. Lüning und Buchwald konnten Tabellenführer SV Langwedel bezwingen, dies gelang sonst nur dem MTV Wasbüttel. Auf das 9:24 gegen den FSV Adenbüttel/Rethen am sechsten Spieltag folgten einige weitere Niederlagen mit mehr als zehn Toren Unterschied. Lüning nimmt es gelassen. „Nachdem es ein paar Niederlagen geregnet hatte, war die Motivation recht schnell wieder verflogen. Aber wir sehen das nicht so eng, unser sportlicher Ehrgeiz ist weniger an der Konsole.“

Auch an den jüngsten vier Spieltagen mussten Lüning, Buchwald und Gehrmann deutliche Niederlagen einstecken, der VfL-Teammanager sieht aber keinen großen Leistungsunterschied zwischen den verschiedenen Kreisliga-Teams. „Es gibt immer den ein oder anderen Spieler der besser ist, manchmal liegt es aber auch nur an der Tagesform“, sagt Lüning, der vor den drei ausstehenden Ligaspielen keine Hoffnung mehr auf den Klassenerhalt versprüht. „Das Thema ist denke ich erledigt und das ist auch in Ordnung“, sagt Lüning mit einem Lachen.