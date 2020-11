Rückkehrer Siep und Wolfsburgs eFootballer sind in der VBL das Team der Stunde

Es läuft bei den eFootballern des VfL Wolfsburg in der Virtual Bundesliga: Das Trio Benedikt „SaLz0r“ Saltzer, Benedikt „BeneCR7x“ Bauer und Timo „TimoX“ Siep hat gerade einen Lauf in der deutschen FIFA-21-Meisterschaft. Zuletzt gab es zwei 7:1-Siege nach Punkten gegen den Hamburger SV und den amtierenden sowie zweifachen Meister Werder Bremen. „Es liegt daran, dass wir uns intensiver einspielen konnten“, sagt Siep, der vor Saisonbeginn vom Team B360 E-Sports zum VfL zurückgekehrt war. „Die Gegebenheiten in Wolfsburg sind für uns optimal und auch die Team-Chemie zwischen uns ist extrem gut.“

Die Wolfsburger waren nicht wie erhofft in die Saison gestartet. Zum Auftakt reichte es für das VfL-Trio gegen Liga-Neuling Eintracht Braunschweig nur zu einem 4:4. Anschließend setzte es am ersten Doppel-Spieltag gar ein 1:7 gegen Bayer Leverkusen. „Die ersten Spieltage sind immer ein Herantasten, weil man zuvor nicht so oft gegen andere Profis spielt und auch noch nicht weiß, wie sie spielen“, begründet Siep den Stotter-Start.