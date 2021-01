Trotz sieben Punkten Rückstand: Wedelheine glaubt weiter an Titelverteidigung

War der vergangene Spieltag in Gifhorns eFootball-Kreisliga schon so etwas wie die Vorentscheidung? Der Rückstand auf Vizemeister VfL Rötgesbüttel wächst für Titelverteidiger 1. FC Wedelheine. Das Team um Ken-Adrian Konnegen, Yannick Porada und Marvin Hoppe kam trotz 19:7 Toren gegenüber Aufsteiger SV Dannenbüttel nicht über ein Remis hinaus, Rötgesbüttel hingegen feierte im Duell mit Tabellenschlusslicht Wesendorfer SC (23:9 nach Toren) den sechsten Sieg in Folge. Anzeige

Dritter Spieler sorgt für Entlastung, aber auch Nachteil Wedelheine hat mit der Hereinnahme von Hoppe für Rotation gesorgt, gleichzeitig haben Konnegen und Porada damit gegenüber Rötgesbüttel einen entscheidenden Nachteil: Das VfL-Duo Max Neumann und Niklas Kollay ist eingespielt, die beiden verstehen sich auf dem virtuellen Platz blind. Porada und Konnegen müssen sich mit Hoppe während der Saison einspielen, damit die Abstimmung passt. „Es ging aber nicht anders, da ich nicht immer Zeit habe“, sagt Konnegen, der an den vergangenen beiden Spieltagen nicht zum Einsatz kam. Dort gab es eine Niederlage gegen den MTV Wasbüttel sowie das Remis gegen Dannenbüttel.

Trotz der bereits sieben Punkte Rückstand auf Rötgesbüttel haben Konnegen und Co. die Hoffnung auf ihren dritten Titelgewinn noch nicht verloren. „Die Saison ist noch lang, und die Meisterschaft bleibt weiterhin unser Ziel“, sagt Konnegen. Damit der Abstand auf den Tabellenführer kleiner wird, hat Konnegen sich für das anstehende Spitzenspiel am nächsten Spieltag schon in Position gebracht. „Ich habe richtig Lust, gegen die beiden zu spielen.“