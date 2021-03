eFootball: Wesendorf gerettet, Gamsen steigt ab und Wahrenholz auf

Bitter Abschied aus der Kreisliga für Gamsen – ein Remis hätte Leon Schwarz und Jannes Ueltzen zum Klassenerhalt gereicht. Das war sogar drin. Jarne Fromhage vom WSC war zwar nicht zu stoppen. (11:1 gegen Schwarz, 6:2 gegen Ueltzen), doch gegen Wesendorfs Noah Ehmke waren es Duelle auf Augenhöhe. Dessen 2:2 in seinem ersten Spiel gegen Ueltzen reichte aber zum Gesamtsieg, Ehmkes 1:2 gegen Schwarz fiel nicht mehr ins Gewicht.

Den Aufstieg in die Kreisliga feierte Wahrenholz. Dabei ging’s in drei der vier Einzel-Spiele der Relegation richtig heiß her. Jan Sölter unterlag zwar Seershausens Sandro Hoske mit 1:2, sicherte sich aber ein 2:2-Remis gegen Jannik Groß. Da sich der VfLer Philipp Klasig letztlich keine Blöße gab, gegen Groß (1:0) und Hoske (5:1) gewann, jubelten die eFootballer vom Taterbusch, der Zweite der B-Staffel hatte sich damit gegen Vize der A-Staffel durchgesetzt.