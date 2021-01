Niedersachsen-Meisterschaft: Wilsches eFootballer kommen bis ins Viertelfinale

Dass sie eines der 55 Teams bei dem Playstation-Event sind, hatten die Wilscher erst wenige Tage zuvor erfahren. Der VfL Rötgesbüttel, der sich als Gifhorns Vize-Kreismeister qualifiziert hatte, meldete sich aufgrund von Verletzungen gegen die Durchführungsbestimmungen vom Spielbetrieb ab. Höft und seine Wilscher Teamkollegen rückten nach, das Turnier-Quartett wurde durch Fröhlich vom derzeitigen Kreisliga-Tabellenführer MTV Wasbüttel ergänzt. Wilsche/Neubokel nimmt an der aktuellen Kreisliga-Saison nicht teil, nahm sich eine Auszeit. Die Vorbereitung auf das Turnier war für Höft mit Hindernissen verbunden. „Ich hatte gar keinen PS4-Controller mehr zu Hause, da ich schon auf der PS5 spiele. Auch an den 90er-Modus mussten wir uns erst einmal gewöhnen, das war schon eine Umstellung.“

Wedelheine scheitert am Druck

Wilsche startete mit Glück ins Turnier, zog mit einem Freilos direkt in die zweite Runde ein. Es folgten 2:1-Siege gegen Viktoria Oldendorf und GW Kleinenkneten, dann das Aus im Viertelfinale. Für Gifhorns Kreismeister 1. FC Wedelheine wie auch die Wolfsburger Vertreter SV Nordsteimke und VfB Fallersleben lief es dagegen nicht so gut. Wedelheine um die Topspieler Ken-Adrian Konnegen und Yannick Porada unterlagen trotz 1:0-Führung dem SC Rot-Weiß Volkmarode in der zweiten Runde mit 1:2. „Wir spielen unter Druck nicht so gut“, so das nüchterne Fazit von Porada. Wolfsburgs Kreispokal-Sieger Nordsteimke schied bereits zum Auftakt ebenfalls mit 1:2 gegen den späteren Dritten Eintracht Cuxhaven II aus. Für Fallersleben war das Turnier nach einem 1:2 gegen den SC Bakum in der zweiten Runde gelaufen.