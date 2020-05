"Puls auf 180!" Wilsche sichert sich im Final-Krimi Gifhorns eFootball-Titel

Der VfR Wilsche/Neubokel hat den Titel in der eFootball-Kreisliga Gifhorn gewonnen. Das Duo Jonas Höft und Sebastian Keier setzte sich im Finale gegen den 1. FC Wedelheine mit 7:4 Punkten bei 5:7 Toren durch. „Es war absolut megaspannend. Ich habe nach dem Spiel sehr gezittert. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so krass darauf reagiere“, sagt Keier, der im entscheidenden Spiel mit dem 2:1 in der 87. Minute den Sieg perfekt machte. Wedelheines Ken-Adrian Konnegen hatte seine Farben in Front gebracht, gegen Keier feierte er einen souveränen 4:0-Sieg. Im für ihn letzten Duell des Turnierverlaufs kam er gegen Höft zu einem 1:1 – Zwischenstand 4:1 nach Punkten für Wedelheine. Dann zeigten Höft und Keier, warum Wilsche zurecht der Angstgegner des Kreismeisters ist. Höft, der wie sein Teamkollege Keier mit Belgien spielte, bezwang seinen Kontrahenten Yannick Porada mit 2:1.

Ekstase bei Wilsche/Neubokel: Keier trifft, Höfts Puls auf 180 Keier ging gegen Porada, der Paris St. Germain steuerte, ebenfalls in Führung, musste in der 84. Minute jedoch den Ausgleichtreffer hinnehmen. „Ich kann die letzten zehn Minuten ganz schwer beschreiben, was da passiert ist“, sagt Teamkollege Höft, der über sein Headset im ständigen Austausch mit Keier war: „Das 1:1 war natürlich ein Schlag ins Gesicht und man denkt sich: ‘Das könnte es jetzt gewesen sein.‘ Es waren aber noch 15 Minuten und ich habe zu Sebi gesagt: ‘Du schaffst das!‘ Kurz danach hatte ich nur noch einen Jubelschrei auf dem Ohr, mein Puls war auf 180." Bereits bei der ersten Kreismeisterschaft des NFV-Kreises Gifhorn hatte Wilsche/Neubokel im Halbfinale als Sieger den virtuellen Rasen verlassen und anschließend das Turnier gewonnen. Auch in der Gruppenphase hatte Wilsche dem späteren Gruppensieger Wedelheine mit 7:4 (10:8 Tore) ein Bein gestellt.

Ein Tor verhilft Rötgesbüttel zum Sieg im kleinen Finale Porada befand, die Spiele waren für die Zuschauer schön anzusehen, er selbst sei nach den beiden Niederlagen dennoch enttäuscht: „Es fällt mir schwer, das gerade in Worte zu fassen. Ich brauchte nur diesen einen Punkt, dessen war ich mir bewusst. Dementsprechend ist es doppelt ärgerlich, wenn man in beiden Spielen ebenbürtig war, dass ich trotzdem nicht diesen Punkt holen konnte." Im kleinen Finale behielten Niklas Kollay und Max Neumann vom VfL Rötgesbüttel beim 5:5 (8:7 Tore) denkbar knapp die Oberhand gegen Ahmed Chaaban und Stefanos Karavaras vom FC Brome. Kollay und Neumann, die nach der Vorrunde die Spitzenposition in der Gruppe B inne hatten, hatten bereits bei den beiden vom NFV-Kreis Gifhorn ausgetragenen Kreismeisterschaften sowie der Niedersachsenmeisterschaft den dritten Platz belegt.

Bildergalerie der Endrunden-Teilnehmer:

Kreismeister im eFootball: Der VfR Wilsche/Neubokel mit Jonas Höft (l.) und Sebastian Keier. © NFV-Kreis Gifhorn