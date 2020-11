Wolfsburgs neuer eFootball-Kreispokalsieger wird im Dezember ausgespielt 

Im November ruht der Ball im Fußball-Kreis Wolfsburg, ob die Rückkehr auf den Rasen im Dezember wieder erlaubt sein wird, ist noch nicht entschieden. Sicher ist dagegen, dass die Wolfsburger Konsolen-Kicker sich am 13. Dezember wieder auf dem virtuellen Rasen begegnen werden, denn dann steigt die zweite Auflage des Wolfsburger eFootball-Kreispokals.

Bis zu 20 Teams, bestehend aus je zwei Spielern, werden zum Turnier auf der PlayStation 4 in der Fußball-Simulation FIFA 21 gegeneinander antreten. Im vergangenen Dezember hatten sich Jens Ullmann und Leroy Scharke vom MTV Hattorf zu Wolfsburgs eFootball-Champions gekrönt, in diesem Jahr gab es bisher kein Vorbeikommen an Carlo Fischer vom VfB Fallersleben, der erst die eFootball-League und anschließend auch die vom Kreis Wolfsburg ausgetragene eEuropameisterschaft für sich entscheiden konnte.