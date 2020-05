eFootball: Dieser Fallersleber ist jetzt auch EM-Favorit

Im Finale hatte Fischer sich mit 5:0 und 5:0 gegen Cihancan Kocak von Vatan Sport durchgesetzt, Dritter wurde Christopher Rücker von der DJK Germania Wolfsburg. Alle drei bekamen einen Spielball und weitere Sachpreise. Fischer erhielt einen 50-Euro-Gutschein für sein Playstation-Konto und den Siegerpokal in Form eines Controllers. Die Siegerehrung übernahmen die eFootball-Beauftragten Ingo Pillasch und Olcay Irek - unter Einhaltung der Hygiene-Vorschriften. "Wir haben den Spielern Körbe entgegen gereicht, sie haben sich ihre Preise herausgenommen, und dann haben wir noch ein Siegerfoto gemacht", sagt Pillasch.

Carlo Fischer strahlte mit der Sonne um die Wette. Bei Temperaturen um die 15 Grad bekam er vor dem Sportplatz seines Vereins, dem VfB Fallersleben, den Siegerpokal für die eFootball-League Wolfsburg überreicht. "Es ist etwas Besonderes für mich, da es über einen längeren Zeitraum ging und viele Teilnehmer dabei waren. Und auch, weil es der erste Wettbewerb dieser Art in Wolfsburg war", sagt Fischer.

26 Teilnehmer hatten an der erstmals vom NFV-Kreis Wolfsburg ausgetragenen eFootball-League Wolfsburg teilgenommen, die aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Schließung der Sportanlagen Ende März gestartet worden war.

Preisübergabe an e-Footballer des NFV-Kreises Wolfsburg: Olcay Irek (NFV; v. l.), Cihancan Kocak (Vatan Sport), Carlo Fischer (VfB Fallersleben), Christopher Rücker (DJK Germania) und Ingo Pillasch (NFV). © Roland Hermstein

EM steht an

Auch bei der anstehenden EM 2020, der eFootball-Europameisterschaft des Kreises Wolfsburg, ist Fischer wieder der Favorit. "Mir gefällt das Gefühl. Die anderen wissen, dass ich schon ein Turnier gewonnen habe, vielleicht sind die Gegner in den Spielen etwas nervöser gegen mich", sagt Fischer. Als Sieger der eFootball-League bekommt er als einziger Teilnehmer eine Startplatzgarantie. Die Nation, die er nach dem Vorbild der in real ausgetragenen Europameisterschaft vertreten wird, bekommt er wie alle anderen Teilnehmer zugelost. "Wenn ich das Losglück habe, dann will ich natürlich mit Deutschland spielen", sagt Fischer.

Im Gegensatz zur Fußball-EM der Männer, die auf 2021 verschoben wurde, wird in Wolfsburg die Europameisterschaft vom 12. Juni bis 12. Juli ausgespielt. Dabei werden auch die Tage und Ansetzungen der Nationen nach dem Vorbild des ursprünglichen EM-Turnierkalenders 2020 angesetzt - einzig die Uhrzeiten können die Gamer selbst untereinander bestimmen.