Egal ob Infekt oder kräftiger Schweizer: Nichts und niemand kann Wolfsburgs Schlitte stoppen

Für Armwrestler Matthias Schlitte endet das Jahr mit einem absoluten Paukenschlag! Beim internationalen Turnier Black Forest - Battle of Arms holte der Mann vom VfL Wolfsburg gleich zwei Gold-Medaillen. „Ich hatte im Vorfeld des Turniers mit einem Infekt zu kämpfen und lag zwei Wochen richtig flach. Dennoch wollte ich als Jahresabschluss unbedingt teilnehmen und den organisierenden Armwrestling-Club aus Freiburg unterstützen“, so Schlitte zu den Vorzeichen. So trat der deutsche Meister zunächst nur in der angestammten Klasse bis 75 Kilogramm an.

Trotz der krankheitsbedingten Zwangspause zeigte sich der Wolfsburger glänzend aufgelegt. Nachdem er die nationale und internationale Konkurrenz hinter sich gelassen hatte, traf er im Finale auf Alex Michalov. Auch hier behielt Schlitte gegen den erfahrenen Duisburger die Nerven und sicherte sich Gold.