Egelig oder Ekelig: Hannover 96 behandelt Verteidiger Josip Elez mit Blutegeln

Ist das ekelig? Ja, aber auch hilfreich. Medizinische Blutegel saugen nicht nur das Blut aus dem Fuß, der Speichel der Süßwasser-Egel lindert außerdem den Schmerz und entgiftet die verletzte Stelle. Elez zog sich im 96-Training eine Fußverletzung zu. 96-Trainer Mirko Slomka hatte in seiner ersten 96-Amtszeit gute Erfahrungen mit der Therapie gemacht.

Schonte sich selbst nie: Sergio Pinto bei Jubel in Kopenhagen, er spielte sogar mal mit einem Bänderriss und ließ sich mit Blutegeln behandeln. © dpa

Die Egel-Behandlung soll Elez wieder fit machen für das Montagspiel gegen Nürnberg. Felipe fällt nach seinem Muskelfaserriss mehrere Wochen aus, Timo Hübers erlitt im Mannschaftstraining einen Rückschlag. Bleiben an Innenverteidigern nur Marcel Franke und Waldemar Anton. Slomka testete im Havelse-Test den linken Verteidiger Jannes Horn im Zentrum.

In der Bundesliga hatte der frühere Leverkusen-Physio Dieter Trzolek die Blutegeltherapie in den 90er-Jahren publik gemacht. Der "Druide vom Rhein" fasste die Wirkung der Behandlung einmal kurz zusammen: "Mit der Blutegeltherapie wird der Bluterguss sofort herausgezogen. Und am nächsten Tag ist der Fuß wieder dünn." 96 hofft, dass es bei Elez genauso schnell hilft.