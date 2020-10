Ziel Achtelfinale: Egestorfer müssen zweimal binnen fünf Tagen gegen Gifhorn ran

Der 1. FC Germania Egestorf/Langreder ist am Mittwochabend (19.30 Uhr) beim Oberligakonkurrenten MTV Gifhorn zu Gast und möchte mit einem Sieg das Achtelfinale im NFV-Pokal klarmachen. Mit fünf Siegen in diesem Wettbewerb ist die Teilnahme am DFB-Pokal 2021/2022 gesichert. Und dieses Kunststück ist den Egestorfern bereits in der Saison 2015/2016 gelungen, als sie nacheinander den TSV Havelse, SV Meppen und VfL Osnabrück ausschalteten. Das Endspiel gegen die SV Drochtersen/Assel ging zwar verloren, doch vor fünf Jahren qualifizierten sich noch beide Finalisten für den DFB-Pokal, wo der Bundesligist TSG Hoffenheim für die Germanen beim 0:6 in der 1. Runde viel zu stark war.

Letzte Saison in 1. Runde raus

Zurück in die Gegenwart: Die Egestorfer sind häufig als Aufstiegsfavorit für die Regionalliga genannt worden, was sie folgerichtig auch zum Anwärter Nummer eins auf den Pokalsieg in der Amateurrunde macht, in der die Oberligisten die klassenhöchsten Mannschaften sind. „Das wurde über uns letztes Jahr auch gesagt, und dann sind wir in Runde eins rausgeflogen“, erinnert Trainer Paul Nieber an das frühe Aus nach dem 0:1 beim Heeslinger SC im Juli 2019.