Egestorf sagt Spiel gegen Arminia ab: Ramlingen bleibt Spitzenreiter der Oberliga

Am Sonntag hätte es der 1. FC Germania Egestorf/Langreder in der eigenen Hand gehabt. Ein Punkt im Heimspiel gegen Arminia Hannover hätte zur Tabellenführung gereicht. Damit wäre die Elf von Trainer Paul Nieber wohl gerne in die vermeintliche Winterpause gegangen. Doch wegen der schlechten Platzverhältnisse blieb den Egestorfern nichts anderes übrig, als die Partie abzusagen. "Der Platz im Stadion an der Ammerke ist nicht bespielbar", heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Spitzenreiter ist jetzt jemand anders.

Der SV Ramlingen/Ehlershausen erreichte am Samstag ein knappes 2:2-Remis gegen den MTV Wolfenbüttel. Louis Engelbrecht sorgte erst in der 96. Minute vom Punkt für den Ausgleich. 17 Punkte stehen vor dem Teil-Lockdown auf dem Konto der Ramlinger, gleich viele Zähler hat Egestorf. Der RSE hat mit 18:9 Toren sogar die gleiche Tordifferenz wie die Egestorfer mit 13:4 Toren, doch dem Team von Trainer Philipp Gasde gelangen mehr Treffer.