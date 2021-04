Eggestein beklagt "unnötigste Niederlage": Bitteres Eigentor in Stuttgart bringt Werder in Bedrängnis

Schock für Werder Bremen im Sonntagnachmittag-Spiel gegen den VfB Stuttgart - und die Rückkehr in den Abstiegskampf? Durch ein spätes Eigentor von Ludwig Augustinsson (81. Minute) setzte sich der Aufsteiger im Heimspiel mit 1:0 durch. Werder kassierte indes die dritte Niederlage in Serie - und könnte im Kampf um den Klassenerhalt noch einmal in Bedrängnis geraten. Der Vorsprung des Teams von Trainer Florian Kohfeldt auf den Relegationsplatz beträgt zwar noch recht komfortable sieben Zähler, mit RB Leipzig und Borussia Dortmund hat der SVW in der Liga als nächstes aber zwei hohe Hürden vor sich. Anzeige

Dementsprechend bedient zeigte sich Bremen-Profi Maximilian Eggestein, der wegen Meckerns seine fünfte Gelbe Karte kassierte und gegen Leipzig am Samstag fehlen wird: "Das war die bislang unnötigste Niederlage in dieser Saison", meinte der ehemalige U21-Nationalspieler bei Sky. Trainer Kohfeldt bemühte sich später während der PK darum, für Ruhe zu sorgen: "Der Abstand nach unten ist stabil, wir werden wachsam sein, unsere Leistung weiter bringen und nicht in Panik verfallen."

Das Fehlen diverser Offensivkräfte und Vollstrecker machte sich auf beiden Seiten durchaus bemerkbar. Als alles schon auf ein torloses Unentschieden hindeutete, bugsierte Werders Augustinsson den Ball in Bedrängnis und aus kurzer Distanz aber noch ins eigene Netz. Es war bereits das dritte Bremer Eigentor in dieser Saison - nur die schon so gut wie sicher abgestiegenen Schalker (fünf) haben mehr. "Durch so ein Gegentor zu verlieren, ist extrem bitter", sagte Eggestein, dem es schwer fiel, Positives aus dem Spiel mitzunehmen.