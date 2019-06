Ehemalige Mitspieler von Dynamo Dresden trauern um Jörg Stübner

Dresden. Der plötzliche Tod von Jörg Stübner hat bei Freunden und ehemaligen Mitspielern, aber auch den zahllosen Fans von Dynamo Dresden tiefe Trauer ausgelöst. Der 47-fache DDR-Auswahlspieler war am Montag in einem Haus auf der Herzberger Straße in Dresden-Prohlis tot aufgefunden worden. Der einstige Mittelfeldstar der Schwarz-Gelben wurde nur 53 Jahre alt, die genaue Todesursache ist bisher nicht bekannt. Die Dresdner Polizei teilte auf Anfrage lediglich mit, es gebe keine Hinweise auf ein Verbrechen oder Suizid.

Probleme nach dem Mauerfall

Für enge Freunde und langjährige Weggefährten wie Ulf Kirsten und Torsten Gütschow war die Nachricht ein schwerer Schlag. Gütschow, mit Stübner zweimal DDR-Meister und dreimal Pokalsieger im Osten, kann es kaum fassen: „Für mich ist das ein Riesenschock. Auch für Ulf, wir haben gestern lange miteinander telefoniert. Ich hatte Jörg jetzt mehrfach getroffen, vor zehn Tagen noch mit ihm telefoniert. Im Stadion haben wir uns immer gesehen, zuletzt beim Spiel gegen Paderborn. Ich dachte, jetzt kommt er wieder, hat sich gefangen. Es sah richtig gut aus, umso größer ist der Schock für mich.“ Der dreifache DDR-Oberliga-Torschützenkönig kann Stübners Tod kaum fassen, „denn er war einer meiner besten Kumpels“. Der 1983/1984 von Trainer Klaus in die 1. Mannschaft geholte Freiberger sei auf dem Platz ein Typ gewesen, „auf den du dich verlassen konntest, der jeden Grashalm umgemäht hat“.

5. April 1984: Dynamo Dresden trifft im Rahmen eines Testspiels auf Waldhof Mannheim. Hier wird Günter Sebert (Mannheim, li.) von Jörg Stübner (Dresden) verfolgt.

Leider habe Stübner nach dem Mauerfall Probleme bekommen, Verletzungen hätten ihn Anfang der Neunziger aus der Bahn geworfen, bedauert Gütschow, der selbst so manche persönliche Krise durchmachen musste: „Ich habe ihn trotzdem als Mensch bewundert.“ Dankbar sei er gewesen, so der Görlitzer, als ihn Stübner nach seiner Entlassung als Trainer in Bautzen angerufen und aufgebaut habe: „Er hat gesagt: ,Mensch, Horschtl, du findest schon wieder was, du hast doch einen Namen. Das war richtig positiv.“ Dass er jetzt nicht mehr erleben kann, wie Stübner den geplanten Neuanfang in der Dynamo-Nachwuchsabteilung in Angriff nimmt, erfüllt den einstigen Torjäger mit „unendlicher Trauer“.

"War wahnsinnig wertvoll für uns"

Matthias Döschner, ein weiterer ehemaliger Mitspieler, kämpft mit den Tränen, wenn er an Stübners tragisches Ende denkt. „Atze“, wie ihn bei Dynamo jeder nennt, versuchte immer wieder, den Freund aufzurichten: „Ich habe ihm zum FV Dresden-Nord geholt, zum VfL Pirna-Copitz und dann auch nach Obermarsberg. Ich habe immer wieder mit ihm geredet, weiß, dass er manisch-depressiv war und die Abstände immer geringer wurden. Wir haben Jörg dringend geraten, sich einweisen zu lassen. Er hätte ein halbes Jahr in eine Klinik gemusst, wo er mit Medikamenten eingestellt worden wäre. Aber wir konnten ihn nicht dazu zwingen, er hat immer gedacht, er schafft es von allein“.

Mit ihm sei ein ganz Großer des DDR-Fußballs gegangen: „Ich habe ihn als jungen, unheimlich ehrgeizigen Menschen kennengelernt, der durch Klaus Sammer gleich die Chance bekommen hat, in der 1. Mannschaft zu spielen. Er hatte einen unheimlichen Elan, einen hohen läuferischen Einsatz und vor allem einen starken Willen, die Spiele zu gewinnen. So war er wahnsinnig wertvoll für uns.“ Döschner, selbst Auswahlspieler, bewundert heute noch Stübners ungeheure Energie: „Er hatte eine Zweikampfquote wie kaum ein anderer, hat als Rasenmäher Hartmut Schade ersetzt. Bestes Beispiel war die EM-Qualifikation gegen Frankreich, als er gegen Platini gespielt hat. Platini hat nicht einen Zweikampf gewonnen. Jörg stand ihm auf den Füßen, hat ihn aus dem Spiel genommen – das war hervorragend.“ Stübners Tod erfülle ihn mit großem Schmerz, so Döschner. Der 61-Jährige hofft, „dass er – so schwer das für alle jetzt ist – seine Ruhe gefunden hat“.

Christian Fröhlich: Der Mittelfeldspieler begann seine Profikarriere bei Dynamo. 1996 wechselte er zur Reserve des TSV 1860 München, wo er ab 1999 zum erweiterten Profikader gehörte. Zu einem Einsatz reichte es aber nie. Nach je einer Saison beim Chemnitzer FC und dem FC St. Pauli heuerte Christian Fröhlich erneut an der Elbe an. in drei Jahren kam er hier auf 85 Einsätze und 22 Tore. Über Carl Zeiss Jena, die Kickers Offenbach und noch einmal den CFC landete der damals 33-Jährige beim Heidenauer SV. Hier beendete er 2014 seine Karriere. Aktuell betreut er die U17 von Carl Zeiss Jena in der Regionalliga Nordost.

Tief getroffen ist auch Uwe Karte. Der renommierte TV-Journalist und Buchautor, einer der besten Kenner des Ostfußballs, pflegte in den letzten Jahren regelmäßigen Kontakt zu Stübner, versuchte den zum Sozialfall gewordenen früheren Publikumsliebling bei der Alltagsbewältigung zu unterstützen. Mit dessen Freunden wie Kirsten und Heiko Scholz besorgte er Stübner eine neue Wohnung, als der in seiner alten mit den Nachbarn in Streit geraten war und vor Gericht wegen Nötigung verurteilt wurde. Seit vier Jahren tauschte er sich mit Stübner aus, ermunterte ihn, sein Leben aktiv in beide Hände zu nehmen und auch wieder ins Stadion zu gehen. Zudem bereiteten sie ein Buch über Stübners wechselvolles Leben vor, das noch in diesem Jahr erscheinen soll: „Wir werden es jetzt rausbringen. Warum sollen wir das jetzt beenden? Im Gegenteil: Ich bin es ihm schuldig. Jetzt ist es keine Form der Lebenshilfe mehr, jetzt wird es eben ein kleines Denkmal. Jetzt kann ich ihm helfen, denen, die es interessiert, etwas zum Nachlesen anzubieten, damit sie vielleicht besser verstehen, warum einige Dinge passiert sind.“

