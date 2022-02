Liebling der Massen: Ehemaliger Chemie-Verteidiger Bernd Dobermann verstorben

"Ganz feiner Kerl"

Dort funktionierte ihn Trainer Otto Tschirner mit Erfolg vom schnellen Stürmer zum nicht minder flinken Rechtsverteidiger um. Dobermann avancierte als einer der ersten offensiven Außenverteidiger zum Liebling der Massen, was häufig im Ruf „Dobermann geh‘ Du voran“ gipfelte. So schaffte er es 1969 als 25-Jähriger sogar kurz in die DDR-Nationalmannschaft, für die er zwei Spiele, jeweils gegen Ägypten (7:0-Sieg in Rostock und 3:1-Sieg in Kairo) als Rechtsverteidiger bestritt.