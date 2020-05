Bundesliga-Neustart "fatal" und "verheerend": Ehemaliger Ethikrat-Chef lehnt Saison-Fortsetzung ab

DFL hofft auf Bewilligung durch die Politik

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte zuletzt ein Konzept zum Neustart des Spielbetriebs in den kommenden Wochen vorgestellt. Die DFL hofft nun auf eine Bewilligung durch die Politik, die am 6. Mai entscheiden soll. Vor allem die drei positiven Corona-Tests beim 1. FC Köln lieferten am Wochenende neuen Zündstoff in der Debatte, ob das deutsche Fußball-Oberhaus eine Fortsetzung der Saison unter Einhaltung aller Hygiene-Vorschriften gewährleisten kann. Innenminister Horst Seehofer hat die DFL-Pläne bereits unterstützt.