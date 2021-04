"Eher Ausreden": Mario Götze tritt gegen Ex-BVB-Trainer Lucien Favre nach

Mario Götze denkt nicht gerne an seine letzten zwei Jahre bei Borussia Dortmund zurück. Unter Trainer Lucien Favre, der das Team im Sommer 2018 von Thomas Tuchel übernahm, kam der WM-Final-Torschütze von 2014 nicht mehr so oft zum Zug wie zuvor. Im Sommer 2020 endete die Zeit des heute 28-Jährigen beim BVB. Im Gespräch mit dem Magazin 11 Freunde hat sich Götze nun über seinen Dortmund-Frust geäußert und dabei auch Vorwürfe gegen den im Winter 2020 beim BVB entlassenen Favre erhoben.

So stellte der Schweizer laut Götze nicht nach dem Leistungsprinzip auf. So kam der Ex-Nationalspieler gerade in seiner letzten Saison, bevor sein Vertrag nicht verlängert wurde, kaum zum Zug und absolvierte nur 15 Bundesliga-Partien - davon nur eines über die vollen 90 Minuten. "In den letzten beiden Jahren bei Borussia gab es aus meiner Sicht keine Performancekultur, die ausschließlich auf Leistung ausgelegt war", sagte Götze, der unter Favre das Gefühl hatte, nicht mehr relevant gewesen zu sein.