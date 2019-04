Definitiv kein Wunschlos: Recken im Viertelfinale des EHF-Cups gegen Füchse

Durch ein furioses 32:22 gegen den RK Nexe haben sich die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf den zweiten Platz in der Gruppe B des EHF-Cups gesichert - und im Anschluss von einem attraktiven Los fürs Viertelfinale geträumt. Doch der Traum ist nicht in Erfüllung gegangen: Die Recken treffen auf die Füchse Berlin, das hat die Auslosung in Wien ergeben. Ein Duell mit einem nationalen Vertreter hat mit europäischen Glücksgefühlen natürlich wenig zu tun.

Bundesliga- statt Europagefühl

„Um ehrlich zu sein: Ich spiele nicht Europa, um dann gegen Berlin spielen. Die können noch warten“, hatte Shootingstar Timo Kastening nach dem Nexe-Triumph gesagt. Eine Reise nach Frankreich zu Saint-Raphaël Var Handball oder nach Portugal zum FC Porto wäre wohl allen Spielern und Verantwortlichen der Recken lieber gewesen. Nun geht es aber gegen den Tabellensechsten der Bundesliga.