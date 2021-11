Ehrenessen beim Bundespräsidenten: Steinmeier lädt Ex-Bundestrainer Löw ein

Jetzt bekommt Deutschlands Weltmeister-Trainer doch noch seinen gebührenden Abschied. Wie der SPORTBUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) erfuhr, hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Joachim Löw am morgigen Mittwoch zu einem Ehrenessen ins Berliner Schloss Bellevue geladen. Der Termin findet im kleinen Rahmen im Robert Blum-Saal statt. Vor dem Essen gegen 12.30 Uhr wird der Bundespräsident eine Tischrede halten und sich für Löws langjährige Tätigkeit als Bundestrainer bedanken. Er betreute die Nationalmannschaft über 15 Jahre bei drei Weltmeisterschaften (2010, 2014, 2018), vier Europameisterschaften (2008, 2012, 2016, 2021) sowie beim Confed Cup 2017 und ist der Bundestrainer mit den meisten Spielen (198). Dabei führte Löw die Mannschaft 2014 in Brasilien zum vierten WM-Titel und 2017 in Russland zum ersten Gewinn des Confed Cups. Anzeige

Wie auch Löw wurden seine Vorgänger, beispielsweise Rudi Völler und Jürgen Klinsmann, mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland geehrt. Nur Löw war nach aber der Auszeichnung noch viele Jahre Bundestrainer – insgesamt weitere 11 Jahre – und lange erfolgreich, so dass sich Bundespräsident Steinmeier zu dieser Einladung und zu einem Ehrenessen entschieden hat.

Löw, der nach dem Achtelfinal-Aus bei der Europameisterschaft gegen England zurücktrat und von Hansi Flick beerbt wurde, bekommt seinen offiziellen DFB-Abschied am Donnerstag nächster Woche in Wolfsburg. Im Rahmen des bedeutungslosen WM-Qualifikationsspiels gegen Liechtenstein sollen viele ehemalige Weggefährten für ihn auf dem Platz Spalier stehen. "Ich wünsche mir ein volles Stadion und eine würdige Kulisse für einen der erfolgreichsten Bundestrainer, die wir je hatten", sagte Benedikt Höwedes kürzlich. Der Weltmeister von 2014 arbeitet inzwischen im Teammanagement des Verbandes und meinte zur Kritik am nicht würdigen Rahmen für den Jogi-Abschied im SPORTBUZZER-Interview: "Welche Bühne wäre schon groß genug für einen Weltmeistertrainer? Mit Blick auf seine Erfolge erscheint doch jede zu klein. Jetzt ist der passende Moment gekommen. Der Jahresabschluss steht an, es wäre sicher nicht richtig, das Thema noch mit ins WM-Jahr 2022 zu nehmen."