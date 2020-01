Ehrenpräsident Erwin Staudt adelt Stuttgart-Boss Thomas Hitzlsperger: "Er führt"

Nach Wahrnehmung von Ehrenpräsident Erwin Staudt macht Thomas Hitzlsperger einen guten Job als Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart. "Ich habe schon den Eindruck, dass er sich mit der Rolle identifiziert hat und auch Direktiven vorgibt. Er führt", sagte der 71-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Hitzlsperger ist am Donnerstag 100 Tage im Amt und startet mit dem Klub in einer Woche in die Rückrunde der 2. Bundesliga. Der VfB ist Tabellendritter.