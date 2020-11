Ehrung für Robert Lewandowski? Weltfußballer-Wahl findet am 17. Dezember statt

Lange war in diesem besonderen Jahr offen, ob 2020 ein Weltfußballer geehrt wird. Nun ist klar: Am 17. Dezember wird der beste Fußballer des Jahres weltweit von der FIFA den begehrten "The-Best-Award" bekommen. Aber auch die Weltfußballerin des Jahres, sowie der beste Trainer und die beste Trainerin werden gewählt. Zudem werden die besten Torhüter und Torhüterinnen gesucht. Ob Robert Lewandowski Ende des Jahres als bester Spieler ausgezeichnet wird? Der polnische Stürmer des FC Bayern gilt nach dem Triple als heißer Kandidat.

"Er ist der beste Spieler der Welt. Er ist zum echten Leader geworden. Nicht nur zum Torjäger. Wenn die Weltfußballer-Wahl stattfindet, ist er für mich der haushohe Favorit", sagte Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus und dessen Sky-Experten-Kollegen Dietmar Hamann ergänzte: "The sky is the limit. Ich weiß nicht, zu was er noch fähig ist." Nun wird sich in einem Abstimmungsprozess zwischen dem 25. November und dem 9. Dezember entscheiden, ob auch die Abstimmungsberechtigten dies so sehen.