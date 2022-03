Ehrungen: Drei Dresdner Eislöwen und ihr Trainer im Fokus

Dresden. Noch bevor am kommenden Mittwoch die Play-offs in der DEL2 starten, werden an diesem Sonnabend (18.30 Uhr) die besten Spieler der Saison gekürt. An der Abstimmung nahmen neben den Trainern der 14 DEL-2-Clubs auch die Kapitäne, die DEL 2, SpradeTV und das Fachmagazin Eishockey NEWS, welches die Wahl durchführt, teil. In jeder Kategorie sind drei Akteure nominiert.

